Mainz: Nebel vermeidet Treueschwur

Paul Nebel lässt seine Zukunft bei Mainz 05 offen. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ vermied der 23-Jährige ein klares Bekenntnis zu den Nullfünfern. Angesprochen auf eine mögliche Verlängerung seines 2027 auslaufenden Kontrakts erklärte der Offensivakteur: „Ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Niko Bungert und Sportvorstand Christian Heidel. Wir unterhalten uns auf jeden Fall, aber Genaueres kann ich nicht sagen.“

Sportlich läuft Nebel in dieser Spielzeit seiner Form noch hinterher. Nachdem er in der vergangenen Spielzeit 15 Torbeteiligungen (zehn Tore, fünf Vorlagen) sammelte, steht er aktuell bei lediglich einem Treffer und zwei Assists. Dennoch sollen mehrere Bundesligisten beim ehemaligen U21-Nationalspieler Schlange stehen. Das Mainzer Eigengewächs möchte sich jedoch vorerst voll auf den Abstiegskampf konzentrieren: „Mein totaler Fokus gilt den Spielen, die anstehen, um mit dem Verein, in dem ich aufgewachsen bin, in der Bundesliga zu bleiben. Da können die Leute schreiben, was sie wollen, davon lasse ich mich nicht ablenken.“