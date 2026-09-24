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Dahoud findet neuen Verein

von Dominik Schneider
3 min.
Mahmoud Dahoud im SGE-Einsatz @Maxppp

Mahmoud Dahoud (30) wird seine Karriere in den Vereinigten Arabischen Emiraten fortführen. Dubai United hat über den klubeigenen Instagram-Kanal eine Neuverpflichtung angeteasert. Bei der Silhouette des dort abgebildeten Spielers handelt es sich um Dahoud.

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Zusätzlich wurden auf der Website der UAE Pro League bereits Bilder von Dahoud im Trikot seines möglichen neuen Arbeitgebers hochgeladen – allerdings auf dem Profil eines seiner künftigen Mitspieler. Bei Dubai United wird Dahoud auf Andrea Pirlo treffen. Der 47-jährige Italiener trainiert das Team seit vergangenem Sommer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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