Bis zu 10 Millionen: Köln verpflichtet van den Berg

In der Defensivzentrale herrschte beim 1. FC Köln noch Handlungsbedarf. Nachdem zuletzt bereits Cenk Özkacar (24) vom FC Valencia samt Kaufoption ausgeliehen wurde, schließen die Verantwortlichen nun eine weitere Kaderbaustelle und sichern sich dabei ihren Wunschspieler.

Wie der Aufsteiger offiziell mitteilt, wechselt Innenverteidiger Rav van den Berg (21) vom FC Middlesbrough in die Domstadt. Dem Vernehmen nach überweist der FC an den englischen Zweitligisten eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro, die durch Boni auf bis zu zehn Millionen ansteigen kann. Der niederländische U21-Nationalspieler unterschreibt am Geißbockheim einen Vertrag bis 2030.

Kölns Sportdirektor Thomas Kessler sagt: „Wir haben uns lange und intensiv um Rav bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für den 1. FC Köln entschieden hat. Wir sind überzeugt davon, dass er uns mit seiner Qualität entscheidend weiterhelfen wird. Trotz seines jungen Alters bringt Rav bereits wertvolle Erfahrung aus der Championship mit. Er verfügt über eine starke physische Präsenz, ausgeprägte Athletik sowie Qualitäten im Zweikampf und in der Spieleröffnung. Mit diesem Profil wird er unserem Defensivverbund zusätzliche Stabilität und Variabilität verleihen.“

Der jüngere Bruder des ehemaligen Schalke- und Mainz-Profis Sepp van den Berg (23/FC Brentford) war 2023 von seinem Jugendklub PEC Zwolle nach Middlesbrough gewechselt. Im Rennen um van den Berg, der zum bislang teuersten Sommerneuzugang des FC avanciert, setzte sich Köln gegen namhafte Konkurrenten wie den FC Chelsea, Crystal Palace und Feyenoord Rotterdam durch. Auch die Bundesligisten VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg und Werder Bremen gehörten zum Interessentenkreis.

Über seinen Wechsel in die Domstadt sagt van den Berg: „Ich freue mich sehr auf den nächsten großen Schritt in meiner Karriere – und das ist der 1. FC Köln. Bei meiner Entscheidung für den FC hat Thomas eine große Rolle gespielt, er hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass der Verein mich unbedingt haben möchte. Ich glaube, dass die FC-Familie ein Umfeld ist, dass sehr gut zu mir passt. Das klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich brauche das und kann es kaum erwarten, das erste Mal vor den FC-Fans zu spielen und alles für sie zu geben.“