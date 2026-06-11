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Bundesliga

Köln: Brisante Schwäbe-Klausel

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Marvin Schwäbe zeigt etwas an @Maxppp

Eine Klausel im Vertrag von Marvin Schwäbe könnte offenbar die Zukunftspläne des Torhüters torpedieren. Laut ‚Bild‘ verlängert sich das derzeit bis 2027 gültige Arbeitspapier automatisch, wenn der 31-Jährige in der kommenden Saison 20 Pflichtspieleinsätze für den 1. FC Köln absolviert.

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Zuletzt liebäugelte Schwäbe mit einem Wechsel, zeigte sich aber auch offen für eine Vertragsverlängerung am Geißbockheim. Sollte er allerdings in der kommenden Spielzeit fit bleiben und weiterhin regelmäßig spielen, haben die Kölner keinerlei Druck mit Blick auf einen neuen Arbeitsvertrag und mindestens bis 2028 Planungssicherheit. Keine optimale Verhandlungsposition für Kölns Nummer eins.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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