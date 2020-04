UEFA-Beschluss: Europapokal neu terminiert

Frühestens im Mai rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Und auch in den anderen nationalen Topligen Europas ist nicht mit einer früheren Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu rechnen. Das Saisonende verschiebt sich nach hinten, soll nach Möglichkeit aber vor dem 30. Juni, dem Stichtag vieler auslaufender Verträge, erfolgen.

Die Europapokal-Wettbewerbe reihen sich hinten an. Am heutigen Mittwoch tagte die UEFA in einer Videokonferenz mit Vertretern ihrer 55 Mitgliedsverbände. Die ersten Ergebnisse sickern durch.

Das ‚ZDF‘ vermeldet, dass die ausstehenden Champions League- und Europa League-Spiele im Spätsommer ausgetragen werden sollen. Im Juli und August soll es weiter gehen, also kurz vor der neuen Saison 2020/21 oder parallel dazu.

Inmitten der Achtelfinal-Rückspiele hatte man den Betrieb wegen des Coronavirus eingestellt. Die für den Juni vorgesehenen Länderspiele sollen erst im Herbst nachgeholt werden.

Update: Die UEFA hat inzwischen offiziell mitgeteilt, dass alle Europapokal-Partien und die Juni-Länderspiele bis auf weiteres verschoben wurden.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.



All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.



Full statement: 👇