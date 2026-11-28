Weder der FC Barcelona noch der FC Bayern konnten Nico Williams im Sommer 2025 von Athletic Bilbao loseisen. Stattdessen verlängerte der umworbene Flügelstürmer seinen Vertrag bei seinem Jugendklub. Anschließend plagten den schnellen Dribbler einige Verletzungspausen. Seit Beginn der laufenden Saison steigert Williams seine Form und wird so nun erneut zum Zielobjekt.

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‚Le Parisien‘ brachte den 24-Jährigen kürzlich mit einem Wechsel zu Paris St. Germain in Verbindung. Bei PSG könnte Williams die große Lücke im Kader schließen, die durch die schweren Verletzungen von Khvicha Kvaratskhelia (25/Kreuzbandriss) und Désiré Doué (21/Kreuzbandriss) entstand. Im bis 2035 datierten Langzeitvertrag gibt es die Option für einen schnellen Abgang. Eine 90 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel ist vertraglich verankert.

Williams gibt sich ahnungslos

Demnach stünde Williams tatsächlich die Tür offen, wenn PSG sich meldet. Ob es im Hintergrund schon einen Vorstoß vonseiten der Franzosen gab, wollte der spanische Nationalspieler am Samstagabend nicht kommentieren. Nach dem 4:3-Sieg von Bilbao gegen den FC Malaga wurde Williams bei ‚DAZN‘ zum Interesse ausländischer Vereine befragt.

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Der Rechtsfuß wich jedoch aus. „Ich habe keine Ahnung, was um mich herum passiert. Ich konzentriere mich auf die Spiele und die Mannschaft“, so Williams. Auch auf Nachfrage blieb der in Pamplona geborene Offensivspieler unnachgiebig: „Ich möchte mich weiterentwickeln, Selbstvertrauen gewinnen und der Mannschaft zum Sieg verhelfen.“

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Für seinen Arbeitgeber lieferte er ab. Ein Tor und eine Torvorlage steuerte Williams zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Ein klareres Bekenntnis zu den Leones hätte den Verantwortlichen des Vereins aber wohl noch besser gefallen. Das blieb aus. Unter Umständen steht für Williams wieder ein geschäftiger Winter vor der Tür – auf und neben dem Platz.