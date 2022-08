St. Pauli baggert an Scheidler

Der FC St. Pauli kann vielleicht schon in Kürze einen Neuzugang vermelden. Wie ‚Sky‘ berichtet, laufen Verhandlungen zwischen den Kiezkickern und FCO Dijon über einen Transfer von Aurélien Scheidler. Zwischen dem 1,92 Meter großen Mittelstürmer und dem Hamburger Klub soll bereits Einigkeit herrschen.

Dem Bericht zufolge nähern sich die Vereine an, aktuell will der französische Zweitligist aber noch rund eine Million Euro an Ablöse kassieren. Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, laut ‚Sky‘ befindet sich der Deal aber auf der Zielgeraden.