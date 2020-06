VfB: Zweite Kobel-Leihe ausgeschlossen

Sollte der VfB Stuttgart auch in der kommenden Saison mit Leih-Torwart Gregor Kobel planen, muss er ihn fest unter Vertrag nehmen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt für den Schweizer eine Vertragsverlängerung bei der TSG Hoffenheim und eine anschließende Leihe nicht infrage. Der 22-Jährige will vielmehr zu einem Verein wechseln, der ihm eine klare Perspektive aufzeigt.

Dieser Klub könnte der VfB sein, insofern die Schwaben in diesem Sommer aufsteigen. Die zweite Bedingung ist finanzieller Natur. Kobel steht in Hoffenheim noch bis 2021 unter Vertrag, kann die Kurpfälzer aber per Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro verlassen. „Ich habe eine supergeile Zeit gehabt. Man wird sich an den Tisch setzen und dann wird sich zeigen, wohin die Reise geht. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl beim VfB“, erklärt der Schlussmann, an dem auch Klubs aus der Premier League dran sein sollen.