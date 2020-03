Chelsea: Dembélé wird zum Wunschkandidaten

Der FC Chelsea will im Sommer einen erneuten Anlauf bei Moussa Dembélé von Olympique Lyon wagen. Dem 23-jährigen Mittelstürmer wird an der Stamford Bridge laut ‚The Athletic‘ die höchste Priorität beigemessen, sobald das Transferfenster im Sommer wieder öffnet. Mit 29 Torbeteiligungen (22 Treffer, sieben Assists) in 42 Pflichtspielen ist Dembélé einer der wichtigsten Spieler bei OL.

Bereits im Januar war der Franzose ein heißes Thema bei den Blues. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato lehnte Lyon eine 40-Millionen-Offerte der Londoner ab. Der Ligue 1-Klub erhoffte sich ein verbessertes Angebot für den Torjäger. Dembélés Vertrag läuft noch bis 2023.