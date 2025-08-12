Menü Suche
Girona schnappt sich Ex-Dortmunder Witsel

von Aaron Schlütter - Quelle: gironafc.cat
Axel Witsel im Einsatz für Atlético @Maxppp

Der zuletzt vereinslose Ex-Dortmunder Axel Witsel schließt sich ablösefrei dem FC Girona an und unterschreibt einen Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison. In den vergangenen drei Jahren war der 36-Jährige für Atlético Madrid aufgelaufen, wo er meist als Innenverteidiger zum Einsatz kam.

Girona FC
BENVINGUT WITSEL! 👋
Auch Real Sociedad und Udinese Calcio waren am Belgier interessiert. Doch obwohl sich der Routinier mit dem Serie A-Klub bereits finanziell einig war, konnte Girona erfolgreich dazwischengrätschen und ihn in La Liga halten. Für Atlético kam Witsel auf 116 Einsätze.

