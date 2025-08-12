Girona schnappt sich Ex-Dortmunder Witsel

Der zuletzt vereinslose Ex-Dortmunder Axel Witsel schließt sich ablösefrei dem FC Girona an und unterschreibt einen Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison. In den vergangenen drei Jahren war der 36-Jährige für Atlético Madrid aufgelaufen, wo er meist als Innenverteidiger zum Einsatz kam.

Auch Real Sociedad und Udinese Calcio waren am Belgier interessiert. Doch obwohl sich der Routinier mit dem Serie A-Klub bereits finanziell einig war, konnte Girona erfolgreich dazwischengrätschen und ihn in La Liga halten. Für Atlético kam Witsel auf 116 Einsätze.