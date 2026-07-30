Zorniger vor die Tür gesetzt

Alexander Zornigers Tage als Trainer von Odense BK sind gezählt. Der dänische Erstligist verkündet die Trennung vom deutschen Übungsleiter nach dem ersten Spieltag der neuen Saison (0:1 gegen Viborg FF). „Die Beendigung der Zusammenarbeit erfolgt vor dem Hintergrund mangelnder Unterstützung für die strategische Ausrichtung des Vereins“, heißt es im offiziellen Klub-Statement.

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Zorniger hatte Odense im Sommer 2025 übernommen und den Verein in der vergangenen Saison als Aufsteiger auf den achten Tabellenplatz geführt. Nun muss der 58-Jährige, der in Deutschland als Cheftrainer bei RB Leipzig, beim VfB Stuttgart und bei der SpVgg Greuther Fürth angestellt war, schon ganz früh in der neuen Spielzeit seine Koffer packen. Seine Nachfolge soll Thomas Thomasberg antreten.