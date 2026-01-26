Menü Suche
Im Sommer: Neuer Keeper für Schalke?

Mit Kevin Müller hat der FC Schalke bis Saisonende Planungssicherheit im Kasten. Für danach hat man allerdings einen anderen Torhüter im Blick.

von Luca Hansen - Quelle: Voetbal International
1 min.
Jasper Schendelaar macht verfassungswidrige Gesten @Maxppp

Gerade erst hat der FC Schalke mit Kevin Müller eine neue Nummer zwei verpflichtet. Doch der 34-Jährige ist nur bis zum Sommer vom 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Grund genug für die Knappen, sich schon für den Sommer umzublicken.

Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, beschäftigt sich Königsblau mit Jasper Schendelaar von PEC Zwolle. Dem Portal zufolge haben die Schalker den 25-Jährigen schon seit Jahren auf dem Schirm.

Der Vertrag des Keepers läuft im Sommer aus. Ein ablösefreier Wechsel ist aber dennoch unwahrscheinlich, schließlich besitzt Zwolle eine Option auf ein weiteres Jahr. Ein Abgang nach Ende der Saison wird als wahrscheinlich angesehen.

In Gelsenkirchen müsste sich Schendelaar aller Voraussicht nach vorerst mit der Rolle des Herausforderers hinter Stammtorwart Loris Karius (32) begnügen. Jedoch käme es nicht überraschend, wenn ihm Schalke perspektivisch die Rolle als Nummer eins zutraut.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
