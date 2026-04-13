Schalke feiert Aufstiegsparty | Couto ohne BVB-Zukunft?

Während der FC Schalke 04 Grund zum Feiern hat, könnte die Stimmung bei Yan Couto aktuell besser sein. FT mit der Presseschau zum Wochenbeginn.
Schalkes Zug hat keine Bremse
Der FC Schalke 04 ist im Partymodus. Durch den gestrigen 2:1-Sieg bei Verfolger SV Elversberg konnten sich die Königsblauen an der Spitze der 2. Bundesliga etwas absetzen. In der Kabine wurde anschließend über eine Stunde ausgelassen gefeiert. Die ‚Bild‘ titelt: „Schalke feiert schon Aufstiegsparty!“
Fünf Punkte beträgt der Schalker Vorsprung auf Relegationsplatz drei bei noch fünf verbleibenden Spielen. Vom gesicherten Aufstieg kann also noch nicht die Rede sein. Das weiß auch Erfolgstrainer Miron Muslic: „Nach der Feier ist der Fokus sofort und direkt auf Münster gerichtet. Da wollen wir Sonntag (13:30 Uhr, Anm. d. Red.) nachlegen.“
Teilzeitkraft Couto
Für insgesamt 25 Millionen Euro wechselte Yan Couto im vergangenen Sommer nach einjähriger Leihe von Manchester City zu Borussia Dortmund. Rechtfertigen konnte der 23-Jährige seine Ablösesumme noch nicht. Auch in der laufenden Saison hat er gegen Julian Ryerson (28) das Nachsehen und kommt nur auf 1.493 von 3.810 Spielminuten. Das sind nur knapp 40 Prozent.
Die ‚Ruhr Nachrichten‘ schreiben: „Teure Teilzeitkraft (Couto, Anm. d. Red.) ist in Dortmund außen vor“. Auch der Brasilianer, der auf der rechten Schiene zuhause ist, dürfte mit seiner Situation nicht zufrieden sein. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge ist Coutos Zukunft trotz Vertrags bis 2029 „ungewiss“.
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