Drei Kandidaten für Barça | Frankreichs heiliges Duo

Barças Alternativen

Die bisherige Hinrunde würde man beim FC Barcelona wohl gern vergessen. Die Blaugrana bringen sich deshalb schon für den Wintertransfermarkt in Stellung. Ein neuer Flügelstürmer soll her – wie der heutigen Ausgabe der ‚Sport‘ zu entnehmen ist. „Option Ziyech“, titelt die katalanische Sportzeitung. Der Offensivmann des FC Chelsea sei eine Alternative für Raheem Sterling, dessen angestrebte Verpflichtung hakt. So oder so käme bei beiden aber nur eine Leihe in Frage, denn Barça nagt finanziell nach wie vor am Hungertuch.

Ein Designer-Tuch, wie es scheint. Denn zeitgleich arbeiten die Katalanen an der Verpflichtung von Karim Adeyemi. Die ‚Sport‘ greift zumindest einen gestrigen Bericht von ‚Sport1‘ auf, laut dem Barça dazu bereit ist, 40 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler zu zahlen. Laut der ebenfalls in Barcelona ansässigen ‚Mundo Deportivo‘ ist man sogar „optimistisch“, dass ein Adeyemi-Transfer klappen wird. Wilde Transfer-Wochen in Katalonien.

„Ende gut, alles gut“

Wild ging es auch gestern in Rotterdam zu. Denn mit einem 2:0 über Norwegen hat sich die niederländische Nationalmannschaft für die WM 2022 qualifiziert. Folglich war die Freude bei Oranje groß – zumal die Elftal 2018 in Russland noch zum Zuschauen verdammt gewesen war. „Wir sind wieder da“, titelt ‚De Telegraaf‘. „Ende gut, alles gut“, heißt es beim ‚AD‘.

Frankreichs heiliges Duo

Mit 2:0 endete auch die gestrige Partie der französischen Elf gegen Finnland. Qualifiziert waren Les Bleus zwar schon vorher, die heimische Presse feiert die Mannschaft von Didier Deschamps trotzdem überschwänglich. Im Fokus: Das Sturmduo Kylian Mbappé und Karim Benzema. „Die Wunderbaren“, adelt die ‚L’Équipe‘ die beiden Angreifer, die jeweils ein Tor erzielen konnten.‚ Le Parisien‘ nennt sie „ein heiliges Duo“.