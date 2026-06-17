Kurz vor knapp scheiterten die Wechsel von Said El Mala (19) zu Brighton & Hove Albion und zum FC Brentford. Klappt es im dritten Anlauf mit einem Engagement auf der Insel?

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Wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, interessiert sich Tottenham Hotspur für die Lebensversicherung des 1. FC Köln. „Einiges deutet darauf hin, dass Tottenham bald angreift“, heißt es im konkreten Wortlaut. Spurs-Coach Roberto De Zerbi sei von den Scouting-Werten des deutschen U21-Nationalspielers beeindruckt.

Nach einer verkorksten Saison starten die Engländer einen Großangriff auf dem Transfermarkt. Für den niederländischen WM-Fahrer Jan Paul van Hecke (26) zahlt Tottenham rund 60 Millionen Euro. Zudem kursieren unter anderem Gerüchte um Sandro Tonali (26/Newcastle United), Savinho (22/Manchester City) und Ibrahim Maza (20/Bayer Leverkusen).

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Premier League oder Bundesliga?

Für El Mala werden 50 Millionen Euro Ablöse fällig. Die fest einkalkulierte Summe wollen die Geißböcke direkt in den Kaderumbruch investieren. Nun bleibt abzuwarten, ob die Parteien in sämtlichen Punkten übereinkommen. Anderenfalls soll unter anderem Borussia Dortmund noch im Rennen liegen, die TSG Hoffenheim erwägt entgegen anderslautender Berichte hingegen keinen konkreten Vorstoß.