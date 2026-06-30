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Serie A

50 Millionen: Neuer Keeper für Juve?

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Mile Svilar beim Abwurf @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Torhüter schaut sich Juventus Turin auch innerhalb der Serie A um. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hätte die Alte Dame gerne Mile Svilar (26) von der AS Rom in ihren Reihen. Für den 26-jährigen Serben verlangen die Giallorossi allerdings 50 Millionen Euro.

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Zu viel für Juve, das zu einem Tauschdeal bereit ist. Laut der italienischen Sportzeitung wollen die Bianconeri Teun Koopmeiners (28) im Gegenzug nach Rom schicken. Juventus hat neben Svilar auch Emiliano Martínez (33) von Aston Villa auf dem Zettel, mit dem sich die Italiener sogar schon einig sein sollen. Für den zweimaligen Welttorhüter wären zehn bis 15 Millionen Euro fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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