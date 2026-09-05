Neuer & Dzeko sorgen für Novum | 80-Millionen-Gerücht um Raphinha

Altmeister sorgen für Novum

Im heutigen Bundesliga-Topspiel (18:30 Uhr) kommt es zu einem geschichtsträchtigen Duell. Der FC Schalke 04 empfängt den FC Bayern. „Heute Abend hat der Aufsteiger aus Gelsenkirchen ein richtiges Brett vor der Brust. Der FC Bayern kommt mit einem starken 5:1-Auftakt gegen den VfB Stuttgart im Rücken und einer Offensive, vor der die ganze Bundesliga zittert“, schreibt die ‚Bild‘.

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Spannend: Aller Voraussicht nach wird es in der Partie zu einem Novum kommen. Werden Edin Dzeko und Manuel Neuer eingesetzt, wäre es das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass sich zwei Spieler über 40 in einem Spiel gegenüberstehen. Wer aus dem Oldie-Duell letztendlich als Sieger hervorgeht, wird sich zeigen.

80 Millionen für Raphinha?

Hat es der FC Arsenal auf Raphinha (29) abgesehen? Schenkt man einem Bericht von ‚fichajes.net‘ Glauben, signalisiert der englische Meister Interesse am Offensivakteur. Die Gunners sollen erwägen, ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro abzugeben.

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Ob eine solche Offerte ausreichen würde, um Barça von einem Verkauf zu überzeugen? Grundsätzlich dürften die Katalanen nicht daran interessiert sein, den Kapitän und Leistungsträger abzugeben. Raphinhas Vertrag in Barcelona ist noch bis 2028 befristet.