Torhüter Behrens nach Darmstadt

Darmstadt 98 verstärkt sich auf der Torhüterposition. Wie die Lilien offiziell mitteilen, kommt Morten Behrens vom 1. FC Magdeburg. Das sein Vertrag beim Drittligisten zum Ende der Saison ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Der 24-Jährige hat in Darmstadt einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe den Zeitpunkt für richtig erachtet, nach dieser Saison eine neue Aufgabe anzunehmen und den Schritt in die 2. Liga zu gehen. Mit den Darmstädter Verantwortlichen habe ich sehr positive Gespräche geführt, allen voran mit Dimo Wache“, erklärt Behrens. In 35 Ligaeinsätzen in der laufenden Spielzeit konnte der Schlussmann elfmal eine weiße Weste bewahren.