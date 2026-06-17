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Philipp als Baumann-Nachfolger

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
Luca Philipp ist seit Jahren loyaler Vertreter von Oliver Baumann bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Trotz einiger Avancen bleibt Luca Philipp der TSG Hoffenheim erhalten. Laut ‚kicker‘ steht der 25-jährige Ersatzkeeper vor einer langfristigen Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Der gebürtige Stuttgarter soll bei seinem Jugendklub demnach zum Nachfolger von WM-Keeper Oliver Baumann (36) aufgebaut werden.

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Zuletzt wurde vor allem von Interesse aus der 2. Bundesliga berichtet, unter anderem sollen Greuther Fürth und Dynamo Dresden an Philipp dran sein. Der ehemalige U21-Nationaltorwart kam in der abgelaufenen Spielzeit lediglich zweimal für die Zweitvertretung der Hoffenheimer in der 3. Liga zum Einsatz. In der kommenden Saison stehen laut ‚kicker‘ mögliche Einsätze im DFB-Pokal im Raum.

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