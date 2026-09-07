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Update Bundesliga

Vier Ausfälle beim BVB?

von David Hamza - Quelle: Ruhr Nachrichten
Konstantinos Karetsas gegen den FC Arsenal @Maxppp

Borussia Dortmund muss beim Champions League-Auftakt gegen den FC Villarreal am morgigen Dienstag (21 Uhr) die Defensive umbauen. Ramy Bensebaini (31) fehlt rotgesperrt, Filippo Mane (21) hat sich gegen die TSG Hoffenheim (3:2) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

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Offen ist laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ zudem, ob Daniel Svensson (24) und Konstantinos Karetsas (18) zur Verfügung stehen. Bei beiden gebe es „ein kleines Fragezeichen“, da sie am heutigen Montag nicht am Abschlusstraining teilnahmen. Angaben des BVB zufolge war Belastungssteuerung der Grund.

Update (14:22 Uhr): Auf der Pressekonferenz stellte Cheftrainer Niko Kovac klar, dass Svensson und Karetsas morgen mit dabei sind.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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