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FT-Kurve La Liga

Trotz Traumtor: Adeyemi nur auf Platz 16

Im Sommer wechselte Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Dort macht er mit sehr ordentlichen Leistungen auf sich aufmerksam.

von Julian Jasch
1 min.
Karim Adeyemi im Barcelona-Trikot @Maxppp

22 Millionen Euro zahlte der FC Barcelona in diesem Sommer an Borussia Dortmund, um sich die Dienste von Karim Adeyemi (24) zu sichern – ein Investment, das sich nach aktuellem Stand der Dinge auszuzahlen scheint.

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Zwei Tore und eine Vorlage markierte der DFB-Akteur bislang für die Katalanen. Die bis dato beste Vorstellung zeigte Adeyemi am gestrigen Champions League-Abend, als er beim 5:1-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam den zweiten Treffer traumhaft per Schlenzer mit dem schwächeren rechten Fuß erzielte.

Die ‚Sport‘ schreibt folgerichtig, dass der pfeilschnelle Offensivspieler „seine Chance erneut genutzt“ habe. Adeyemi selbst präsentierte sich im Anschluss an die Partie zurückhaltend. „Es ist ein Vergnügen, mit diesen Fußballern zu spielen“, hob er stattdessen die Leistung seiner Mitspieler hervor.

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Zurück in den DFB-Kader?

Die ganz große Bühne bei Barça gehört den Superstars um Lamine Yamal (19) und Raphinha (29). Trotz ansprechender Leistungen ist es für Adeyemi schwierig, sich in die Stammelf zu drängen. Nach fünf Pflichtspielen findet sich der gebürtige Münchner mit 179 Spielminuten im klubeigenen Ranking in Bezug auf die Einsatzzeiten lediglich auf Position 16 wieder.

Nichtsdestotrotz trug der Flügelspieler seinen Anteil zum perfekten Saisonstart – fünf Siege aus fünf Partien bei einem Torverhältnis von 22:3 – des spanischen Meisters bei, der schon jetzt als einer der Favoriten auf den Henkelpott gehandelt wird. Und mit Sicherheit wird die Personalie Adeyemi auch von Bundestrainer Jürgen Klopp ganz genau verfolgt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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