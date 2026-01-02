Romantische Europa-Option für Salah

Ein klärendes Gespräch mit Arne Slot soll im Anschluss an den Afrika-Cup Aufschluss darüber geben, ob Mohamed Salah (33) eine Zukunft beim FC Liverpool hat. Entschuldigt hat sich der Außenstürmer zwar inzwischen, inhaltlich hallt die Aussage, der Klub habe ihn „unter den Bus geworfen“, aber logischerweise noch nach.

Ein Winter-Abschied ist also weiterhin sehr gut möglich, sollte sich eine passende Option bieten. Interesse bekundet laut einem Bericht von ‚La Repubblica‘ die AS Rom. Die Giallorossi arbeiten „hinter den Kulissen daran, Salah zurück nach Rom zu holen“, so der Wortlaut in der italienischen Tageszeitung. Dort spielte der Linksfuß zwischen 2015 und 2017, ehe es für 42 Millionen Euro zu den Reds ging.

Allerdings sei man sich sehr wohl bewusst, dass Salahs Gehalt von kolportierten 24 Millionen Euro pro Jahr nicht zu stemmen ist. Deshalb widme man sich parallel den realistischeren Optionen Giacomo Raspadori (25/Atlético Madrid) und Joshua Zirkzee (24/Manchester United), die aber immerhin auch 20 respektive 40 Millionen Euro Ablöse kosten sollen.

Saudis locken mit großer Kohle

Spätestens nach dem 18. Januar, wenn das Finale des Afrika-Cups stattfindet, wird Salah vorerst an die Anfield Road zurückkehren. Anschließend könnte noch einmal mehr Fahrt in die Personalie kommen, wenn saudi-arabische Klubs mit den dicken Geldbündeln winken. Dort schließt das Wintertransferfenster wie in den europäischen Topligen am 2. Februar.