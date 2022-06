Malacia im Anflug auf Lyon

Olympique Lyon scheint das Rennen um Tyrell Malacia von Feyenoord Rotterdam zu gewinnen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Klubs mittlerweile angenähert, mit 15 Millionen Euro Ablöse scheinen sich beide Erstligisten anfreunden zu können.

Malacia wird seit mittlerweile 14 Jahren in Rotterdam ausgebildet, seit 2017 gehört er offiziell dem Profikader an. Mit seinen starken Leistungen hat sich der 22-jährige Linksverteidiger auch in den Fokus englischer Klubs gespielt, der fünffache niederländische Nationalspieler soll aber wegen Landsmann und OL-Trainer Peter Bosz einen Wechsel nach Lyon bevorzugen.