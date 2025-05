Schalke-Zukunft: Karaman lässt aufhorchen

Angreifer Kenan Karaman (31) schließt einen Wechsel nicht kategorisch aus. „Stand jetzt bin ich hier. Ich habe vor einem Jahr langfristig verlängert, aber ich werde mir meine Gedanken machen“, gab der Schalke-Kapitän im Anschluss an die gestrige 1:2-Niederlage gegen die SV Elversberg zu Protokoll, „natürlich habe ich einen Vertrag, aber ich will nicht solche Saisons spielen mit Schalke.“

Die Königsblauen haben die Spielzeit auf Rang 14 und mit vier Pleiten in Folge beendet. Kaderveränderungen, ein neuer Cheftrainer sowie Frank Baumann als Sportvorstand sollen dazu beitragen, dass es in der kommenden Spielzeit wieder besser läuft. Baumann hat zumindest einen guten Eindruck bei Karaman hinterlassen. „Er wirkt sachlich, klar, ruhig, was vielleicht gar nicht so schlecht ist in diesem Verein“, so der türkische Nationalspieler (31 Länderspiele).