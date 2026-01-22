Menü Suche
Köln & FCA ausgestochen: Mainz holt Posch

Stefan Posch zieht es zurück in die Bundesliga. Der 1. FSV Mainz hat das Rennen um den Defensivspieler gewonnen.

von Luca Hansen - Quelle: mainz05.de
Stefan Posch feiert die WM-Qualifikation @Maxppp

Der 1. FSV Mainz darf sich über einen neuen Abwehrspieler freuen. Die Rheinhessen verkünden die Verpflichtung von Stefan Posch, der auf Leihbasis bis Saisonende von Como 1907 kommt. Eine Kaufoption für den Ex-Hoffenheimer besitzen die 05er nicht.

1. FSV Mainz 05
Herzlich willkommen, Stefan Posch! ❤️🤍

#Mainz05
„Er hat seine Qualität sowohl in der Bundesliga als auch auf internationaler Bühne bereits nachgewiesen und ist mit seinen Eigenschaften exakt die Soforthilfe für die Defensive, die wir für die Rückrunde gesucht haben. Wir freuen uns sehr auf ihn, auch, weil er sich mit voller Überzeugung auf unser Projekt Klassenerhalt einlassen möchte“, sagt Sportdirektor Niko Bungert.

Auch der FC Augsburg sowie der 1. FC Köln wurden mit dem 28-Jährigen, der sowohl im Abwehrzentrum als auch rechts hinten verteidigen kann, in Verbindung gebracht. Durchgesetzt hat sich am Ende jedoch Mainz.

