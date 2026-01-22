Köln & FCA ausgestochen: Mainz holt Posch

Der 1. FSV Mainz darf sich über einen neuen Abwehrspieler freuen. Die Rheinhessen verkünden die Verpflichtung von Stefan Posch, der auf Leihbasis bis Saisonende von Como 1907 kommt. Eine Kaufoption für den Ex-Hoffenheimer besitzen die 05er nicht.

„Er hat seine Qualität sowohl in der Bundesliga als auch auf internationaler Bühne bereits nachgewiesen und ist mit seinen Eigenschaften exakt die Soforthilfe für die Defensive, die wir für die Rückrunde gesucht haben. Wir freuen uns sehr auf ihn, auch, weil er sich mit voller Überzeugung auf unser Projekt Klassenerhalt einlassen möchte“, sagt Sportdirektor Niko Bungert.

Auch der FC Augsburg sowie der 1. FC Köln wurden mit dem 28-Jährigen, der sowohl im Abwehrzentrum als auch rechts hinten verteidigen kann, in Verbindung gebracht. Durchgesetzt hat sich am Ende jedoch Mainz.