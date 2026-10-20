„Dazu war er nicht fähig“: Heftige Ronaldo-Kritik

Mit einer lächerlich anmutenden Strafe hat der portugiesische Verband am gestrigen Montag Cristiano Ronaldo belegt und dem Stürmer damit nach seinem peinlichen Abgang die Tür für ein Comeback bei der Nationalmannschaft weit geöffnet. Der 41-Jährige war jahrelang das Aushängeschild für den Verband, aktuell reißt CR7 sein Denkmal aber ordentlich ein.

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Jetzt hat auch ein Ex-Trainer Ronaldo scharf kritisiert. Erik ten Hag, der Manchester United zwischen 2022 und 2024 trainiert hatte, packt im Interview mit ‚The Athletic‘ über den Angreifer aus. „Er hat das Team im Stich gelassen, und er hat mich enttäuscht, weil wir mit ihm geplant haben“, so der 56-Jährige.

Ronaldo zu faul?

Ronaldo habe im Training nicht am Maximum gearbeitet, weniger Läufe gemacht und sei deshalb nicht auf dem nötigen Fitnesslevel gewesen: „Oft habe ich gesagt: ‚Ronnie, jeder will für dich arbeiten, um dich in die richtige Position zu bringen, aber wenn du dich nicht in den Strafraum bringen kannst, kannst du kein Tor erzielen.‘ Dazu war er nicht fähig. Er lief weder im Ballbesitz noch ohne Ballbesitz. Der Grund war, dass er sich nicht vorbereitet hatte.“

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Harte Vorwürfe in Richtung des Ausnahmestürmers, der im Laufe seiner Karriere eigentlich vor allem für seine unermüdliche Arbeit bekannt war. Ten Hag fällt da ein ganz anderes Urteil: „Jedes Topteam muss den besten Spieler annehmen, aber der beste Spieler muss für das Team arbeiten. Und United war für manche nicht die oberste Priorität.“

Schnelles Ende

Laut dem Portal wurde die CR7-Seite mit den Vorwürfen des Ex-Trainers konfrontiert, habe aber nicht reagiert. Nach nur vier Monaten der Zusammenarbeit, bei der Ronaldo zwischenzeitlich suspendiert worden war, wurde der Vertrag mit dem Weltfußballer im November 2022 aufgelöst.