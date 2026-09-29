Vincenzo Montella kann die herbe Kritik an seiner Person nach der 1:4-Heimniederlage gegen Italien nicht nachvollziehen. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel am Montagabend sagte der 52-jährige Coach: „Diese Mannschaft spielte vor zweieinhalb Jahren noch in der Liga C, wir haben mit mir die Liga B gewonnen und spielen jetzt in Liga A. […] Wir spielen auf einem ungewohnten Niveau, daran müssen wir uns erst gewöhnen. Schaut euch die Kaderwerte der beiden Teams heute an.“

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Nach neun Minuten ging Italien in Führung, nach 28 Minuten stand es bereits 3:0 für das Auswärtsteam. Anschließend machte sich das Publikum in Bursa mit Pfiffen und Sprechchören gegen Montella bemerkbar. Den Unmut der Zuschauer kann Montella allerdings verstehen: „Ich denke, wir haben die Buhrufe verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir reagiert und auf 1:3 verkürzt. Das 1:4 war natürlich nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht hatten.“ Der Stuhl des Trainers der türkischen Nationalmannschaft wackelt gehörig. Montella selbst fordert: „Wir müssen unseren Weg weitergehen, ohne das Selbstvertrauen zu verlieren.“ Ob das allerdings langfristig unter seiner Ägide passiert, bleibt abzuwarten.