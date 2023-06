Werben um Havertz: Bayern wirft Hut in den Ring

Beim FC Bayern läuft die Suche nach einem neuen Stürmer auf Hochtouren. Harry Kane (29), Victor Osimhen (24), Randal Kolo Muani (24) – die Liste der Spieler ist lang, die als verspätete Nachfolger von Robert Lewandowski (34) in Frage kommen. Nun ist besagte Liste offenbar um einen Namen reicher geworden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich die Einstellung zu Kai Havertz an der Säbener Straße geändert. Obwohl der deutsche Nationalspieler in den vergangenen Wochen kein Thema war, ist Havertz nun ein klares Transferziel der Münchner, so der Bericht. Vor allem Trainer Thomas Tuchel soll federführend für das Umschwenken auf Havertz sein. Zudem heißt es, Transfers von Osimhen oder Kolo Muani seien schlichtweg zu teuer.

Lese-Tipp

Neuer Millionen-Deal für Bayern

Dem Bericht zufolge haben die Bayern alle Informationen zu den Konditionen eines Transfers eingeholt, um einen Kauf des flexibel einsetzbaren Offensivspielers genauer evaluieren zu können. Der FC Arsenal soll aber weiterhin Favorit auf die Verpflichtung von Havertz sein. Wollen Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und der Rest der Transferplaner noch dazwischen grätschen, könnte es auf ein Wettbieten hinauslaufen.