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3. Liga

Fortuna: Suso wechselt in die Bundesliga

von David Hamza - Quelle: Rheinische Post
Sima Suso im Einsatz für F95 @Maxppp

Sima Suso (21) tritt den Gang in die 3. Liga nicht mit an. Der Innenverteidiger von Fortuna Düsseldorf wechselt zum FC Augsburg, berichten die ‚Rheinische Post‘ und ‚RTL/n-tv‘. 1,7 Millionen Euro soll die Ablöse betragen, der Deal noch diese Woche verkündet werden.

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Susos Vertrag in Düsseldorf läuft bis 2028. In der vergangenen Saison bestritt der 1,90 Meter große Linksfuß 25 Pflichtspiele für die Fortuna, einsetzbar ist der deutsche U20-Nationalspieler auch im Mittelfeld und hinten links.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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