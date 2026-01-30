Menü Suche
Kommentar
Serie A

Drei Anfragen für Nkunku

von Daniel del Federico - Quelle: Alfredo Pedullà
1 min.
Nkunku @Maxppp

Christopher Nkunku könnte seine Zelte beim AC Mailand nach nur einem halben Jahr wieder abbrechen. Wie Alfredo Pedullà berichtet, zeigen namhafte europäische Klubs Interesse an einer Verpflichtung des 28-Jährigen. Demnach haben die AS Roma, Fenerbahce und Atlético Madrid beim italienischen Traditionsklub vorgefühlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nkunku war erst im vergangenen Sommer für 37 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Rossoneri gewechselt. Dort hat sich die Situation in der Offensive jedoch zugespitzt. Mit der Verpflichtung von Niclas Füllkrug (32) und dem sich anbahnenden Transfer von Jean-Philippe Mateta (28/Crystal Palace) vergrößert sich die Konkurrenz enorm. Zudem konnte der Franzose mit nur fünf Treffern in 19 Pflichtspielen nur wenige Argumente für sich sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mailand
Fenerbahce
Atl. Madrid
Rom
Christopher Nkunku

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Rom Logo AS Rom
Christopher Nkunku Christopher Nkunku
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert