Drei Anfragen für Nkunku

Christopher Nkunku könnte seine Zelte beim AC Mailand nach nur einem halben Jahr wieder abbrechen. Wie Alfredo Pedullà berichtet, zeigen namhafte europäische Klubs Interesse an einer Verpflichtung des 28-Jährigen. Demnach haben die AS Roma, Fenerbahce und Atlético Madrid beim italienischen Traditionsklub vorgefühlt.

Nkunku war erst im vergangenen Sommer für 37 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Rossoneri gewechselt. Dort hat sich die Situation in der Offensive jedoch zugespitzt. Mit der Verpflichtung von Niclas Füllkrug (32) und dem sich anbahnenden Transfer von Jean-Philippe Mateta (28/Crystal Palace) vergrößert sich die Konkurrenz enorm. Zudem konnte der Franzose mit nur fünf Treffern in 19 Pflichtspielen nur wenige Argumente für sich sammeln.