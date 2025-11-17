Hertha: Der Preis für Ernst

Sollte ein Verein von der Ausstiegsklausel bei Tjark Ernst Gebrauch machen, würde Hertha BSC immerhin eine ordentliche Ablöse kassieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kann der Keeper für fünf Millionen Euro aus seinem bis 2027 datierten Vertrag gekauft werden. Sollten die Berliner nicht aufsteigen, werde der 22-Jährige den Hauptstadtklub in jedem Fall verlassen. Mehrere Bundesligisten sind interessiert.

Ernst könnte dabei nicht der einzige Abgang Richtung Oberhaus sein, denn auch die Zukunft von Pascal Klemens ist offen. Laut dem Boulevardblatt haben einige Bundesligisten den 20-Jährigen im Visier. Der Vertrag des Sechsers läuft aus, folglich könnte er ab Januar bei einem neuen Klub unterschreiben. Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung hat Klemens in dieser Saison noch keine einzige Partie absolviert.