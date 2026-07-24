Nächstes Schnäppchen: HSV nimmt Nadir unter Vertrag

Der Hamburger SV schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Mit Martin Adeline (22) und Kofi Amoako (21) wurden bereits zwei Mittelfeldakteure verpflichtet, nun folgt Bilal Nadir. Wie die Rothosen offiziell verkünden, unterschreibt der 22-Jährige in der Hansestadt einen langfristigen Vertrag.

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👋 𝐌𝐨𝐢𝐧, Bilal #Nadir! 🔷



Der marokkanisch-französische Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von Olympique Marseille zu uns und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. ✍️



Weitere Infos findet ihr hier 👉 https://t.co/Dcq6eyBop4



Bienvenue, Bilal! 😍#nurderHSV pic.twitter.com/oJ0UF30OVP — Hamburger SV (@HSV) July 24, 2026

Da das Arbeitspapier von Nadir bei Olympique Marseille in diesem Sommer ausgelaufen war, wird für den Marokkaner keine Ablösesumme fällig. In der vergangenen Spielzeit kam er für den französischen Spitzenklub in 28 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er ein Tor und fünf Vorlagen beisteuerte. Im Werben um den Linksfuß setzte sich der HSV unter anderem gegen den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt durch.

„Bilal ist ein sehr variabler und anpassungsfähiger Spieler, der im Mittelfeld verschiedene Rollen einnehmen kann. Mit seiner Verpflichtung gewinnen wir zusätzliche Flexibilität in diesem Mannschaftsteil und verstärken unseren Kader noch einmal in der Spitze und in der Breite“, sagt Kathleen Krüger über die Verpflichtung.

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Nadir selbst erklärt: „Ich bin sehr glücklich darüber, jetzt ein Spieler des HSV zu sein. Nun kann ich es kaum erwarten, auf die HSV-Fans zu treffen und für Hamburg zu spielen.“