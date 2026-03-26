Nicht unverkäuflich: Werders Plan ohne Backhaus

Der SV Werder Bremen steht einem Verkauf von Torwart-Talent Mio Backhaus offen gegenüber. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, schließen die Grün-Weißen bei lukrativen Angeboten nicht kategorisch aus, ihren Schlussmann ziehen zu lassen. Der 21-Jährige könnte neben Karim Coulibaly (18) ein weiteres Talent sein, das im Sommer dringend benötigtes Geld in die Bremer Kassen spült.

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Sollte Backhaus den Verein verlassen, würde Werder den freigewordenen Posten wohl hausintern neu besetzen: Die bisherige Nummer zwei, Karl Hein, soll das Erbe in dem Fall antreten. Der 23-Jährige ist derzeit vom FC Arsenal ausgeliehen, die Bremer besitzen eine Kaufoption in Höhe von rund drei Millionen Euro. Bereits im Winter hätte Werder von dieser Klausel Gebrauch machen können, um den Esten gewinnbringend weiterzuverkaufen. Man entschied sich jedoch dagegen, da man langfristig mit dem Nationaltorhüter plant.

Hein stand in der laufenden Spielzeit in zwei Pflichtspielen in der Startelf und überzeugte insbesondere gegen den FC Bayern (0:4), als er trotz vier Gegentoren zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Derzeit laboriert der junge Keeper an einer Handverletzung, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzt. Ab der kommenden Saison will Hein aber unbedingt wieder regelmäßig auf dem Rasen stehen. Im Idealfall an der Weser, notfalls aber auch bei einem anderen Klub. Klar scheint: Werder Bremen wird ab Sommer aller Voraussicht nach nur noch maximal einen der beiden Torhüter unter Vertrag stehen haben.