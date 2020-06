PSG: Gespräche mit Dest

Paris St. Germain befasst sich mit einer möglichen Verpflichtung von Sergiño Dest. Laut ‚France Football‘ führen die Franzosen Gespräche mit dem Berater des 19-jährigen Rechtsverteidigers. Ein Angebot habe PSG noch nicht eingereicht, als Ablöse werden 20 Millionen Euro gehandelt.

In Paris könnte Dest in die Fußstapfen von Thomas Meunier (28) treten, dessen auslaufender Vertrag wohl nicht verlängert wird. Interesse am Profi von Ajax Amsterdam bekunden aber auch weitere Topklubs wie der FC Barcelona und Bayern München.