Väänänen geht zum KSC

Der Karlsruher SC hat sich die Dienste von Santeri Väänänen gesichert. Der 24-Jährige wechselt von Rosenborg BK zu den Badenern. Dort hat er dem Vernehmen nach einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. „Wir freuen uns sehr, dass sich Santeri für uns entschieden hat. Als finnischer Nationalspieler hat er sowohl bei HJK Helsinki als auch zuletzt in Trondheim wertvolle internationale Erfahrungen in der Qualifikation zur UEFA Champions League sowie in der UEFA Europa League gesammelt“, kommentiert Geschäftsführer Sport Mario Eggimann den Deal.

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Rund 100.000 Euro werden für den Sechser fällig. Väänänens Vertrag in Trondheim wäre Ende des Jahres ausgelaufen. In drei Jahren absolvierte der finnische Nationalspieler insgesamt 88 Partien für Rosenborg.