Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Väänänen geht zum KSC

von Dominik Sandler - Quelle: ksc.de
3 min.
Santeri Väänänen im Duell mit Alexander Sörloth @Maxppp

Der Karlsruher SC hat sich die Dienste von Santeri Väänänen gesichert. Der 24-Jährige wechselt von Rosenborg BK zu den Badenern. Dort hat er dem Vernehmen nach einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. „Wir freuen uns sehr, dass sich Santeri für uns entschieden hat. Als finnischer Nationalspieler hat er sowohl bei HJK Helsinki als auch zuletzt in Trondheim wertvolle internationale Erfahrungen in der Qualifikation zur UEFA Champions League sowie in der UEFA Europa League gesammelt“, kommentiert Geschäftsführer Sport Mario Eggimann den Deal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund 100.000 Euro werden für den Sechser fällig. Väänänens Vertrag in Trondheim wäre Ende des Jahres ausgelaufen. In drei Jahren absolvierte der finnische Nationalspieler insgesamt 88 Partien für Rosenborg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
KSC
Rosenborg
Santeri Leevi Oliver Väänänen

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
KSC Logo Karlsruher SC
Rosenborg Logo Rosenborg Trondheim
Santeri Leevi Oliver Väänänen Santeri Leevi Oliver Väänänen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert