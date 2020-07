Schaub will in Deutschland bleiben

Louis Schaub sieht seine Zukunft in Deutschland. Im Instagram-Talk mit Rapid Wiens ehemaligen Stadionsprecher Andreas Marek sagte der offensive Mittelfeldspieler: „Als ich den Schritt nach Deutschland gemacht habe, habe ich das bewusst gemacht und mir vorgenommen, dass ich länger bleiben will. Das will ich noch immer. Ich bin noch nicht fertig mit dem Thema und will in Deutschland bleiben.“ (Zitat via ‚Express‘)

In der Rückrunde war Schaub vom 1. FC Köln an den Hamburger SV verliehen. Beim Zweitligisten wusste sich der 25-jährige Österreicher aber nicht durchzusetzen – und auch in der Domstadt setzt man trotz einer Vertragslaufzeit bis 2022 nicht auf Qualitäten des technisch beschlagenen, aber körperlich unterlegenen Spielmachers. Nun sondiert Schaubs Berater den Markt. „Das ist jetzt seine Arbeit. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, so der Linksfuß.