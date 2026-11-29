Bei seiner Unterschrift bei RB Leipzig bezeichnete sich Brajan Gruda als „rechter Achter“. Positionsfremd hat der 22-Jährige jetzt den großen Durchbruch geschafft. FT analysiert den Durchstarter.
Bisherige Leistung: 6/6
Schwierig, hier etwas anderes als die Bestnote zu geben. Brajan Gruda ist einer der auffälligsten deutschen Spieler der bisherigen Saison. Für RB Leipzig stehen neun Scorerpunkte nach 15 Pflichtspielen zu Buche – und einige denkwürdige Aktionen für sein persönliches Highlight-Reel.
Potenzielle Leistung: 6/6
Gruda scheint in seiner Entwicklung den nächsten Schritt gemacht zu haben. Dass die aktuellen Leistungen ein Ausrutscher nach oben sind, ist unwahrscheinlich. Folglich kann man davon ausgehen, dass er ein Schlüsselspieler für RB bleiben wird.
Preis/Leistung: 6/6
Im nächsten Sommer greift eine Kaufpflicht von 30 Millionen Euro. RB wird froh sein, dass diese Summe feststeht und nicht frei verhandelt werden muss. Für denselben Preis hatte Brighton & Hove Albion Gruda 2024 übrigens von Mainz 05 geholt.
Erwartungen erfüllt: 6/6
Gruda hat im Vergleich zu seinem ersten Halbjahr in Leipzig nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Mit dieser Entwicklung, die ihm auch einen potenziellen Stammplatz in der DFB-Elf beschert hat, hat er die Erwartungen übertroffen.
Wiederverkaufswert: 6/6
Schon jetzt gibt es Berichte, laut denen RB bei einem Gruda-Verkauf mit einer Ablöse von rund 100 Millionen Euro plant. Damit wäre sein Einkaufspreis mehr als verdreifacht.
Taktischer Fit: 4/6
Es ist erstaunlich, dass Gruda die aktuellen Leistungen zeigt, obwohl er eigentlich positionsfremd eingesetzt wird. Natürlich kann er Rechtsaußen spielen, bei seiner Unterschrift in Leipzig bezeichnete sich der 22-Jährige aber als „rechter Achter“. Auch Sportchef Marcel Schäfer sagte, dass Gruda für die „Acht und Zehn“ eingeplant sei.
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