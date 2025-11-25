Menü Suche
Premier League

Keine Angebote: Notlösung bei Füllkrug?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Niclas Füllkrug applaudiert im DFB-Dress @Maxppp

West Ham United will Niclas Füllkrug schon im Winter unbedingt loswerden. Wie ‚Sky‘ berichtet, strebt der englische Erstligist einen Verkauf an und sei zur Not auch bereit, sich auf ein Modell einzulassen, das eine Leihe mit Kaufpflicht vorsieht. Vertraglich ist Füllkrug noch bis 2028 an den Londoner Klub gebunden. Angebote liegen laut dem Bezahlsender bislang nicht vor.

Am vergangenen Wochenende hatte der 32-Jährige eineinhalb Monate nach einem Muskelbündelriss sein Comeback gegen den AFC Bournemouth (2:2) gefeiert. Nach acht Pflichtspielen in dieser Saison steht Füllkrug noch ohne Treffer da. Der deutsche Nationalspieler ist wechselwillig und benötigt Spielpraxis, um Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM auf sich aufmerksam zu machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
