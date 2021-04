Nach Rot: Zwei Spiele Sperre für Sommer

Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden zwei Bundesliga-Partien auf Stammkeeper Yann Sommer (32) verzichten. Diesen Zeitraum legt das Sportgericht des DFB für die Rote Karte aus dem Spiel gegen Hertha BSC fest.

Sommer brachte am Samstag bereits in der 13. Minute Herthas John Córdoba per Notbremse kurz vor dem Strafraum zu Fall. Trotz der mehr als 75 Minuten in Unterzahl erkämpfte sich die Borussia ein 2:2 gegen die Berliner. Am kommenden Samstag ist Eintracht Frankfurt im Borussia-Park zu Gast. Sommer wird ebenso wie eine Woche später gegen die TSG Hoffenheim aller Voraussicht nach von Tobias Sippel (33) zwischen den Pfosten vertreten.