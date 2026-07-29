Becker im Fokus: Schalke droht Worst-Case-Szenario

Vitalie Becker (21) hat das Interesse von Lazio Rom geweckt. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio verfolgt der italienische Hauptstadtklub die Situation des jungen Linksverteidigers vom FC Schalke 04 aufmerksam.

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Der gebürtige Bottroper hatte in der Hinrunde der Aufstiegssaison zu den absoluten Senkrechtstartern gezählt. In der Rückrunde musste Becker jedoch verletzungsbedingt lange aussetzen und zusehen, wie Leihspieler Moussa Ndiaye (24/RSC Anderlecht) sein Fehlen quasi komplett vergessen machte.

Für die linke Abwehrseite hat S04 nun mit Robin Gosens (32) einen hochkarätigen Neuzugang an Bord geholt, sodass sich Becker erneut nur in der Herausforderer-Rolle befindet.

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Schalke droht ablösefreier Abgang

Di Marzio zufolge gestaltet sich für Lazio ein Transfer schon in diesem Wechselfenster kompliziert. Derweil bestätigt ‚Sky‘, dass der Serie A-Klub den deutschen U20-Nationalspieler aus gutem Grund erst im kommenden Sommer verpflichten will. Denn bitter für Schalke: Beckers Vertrag läuft 2027 aus, nach aktuellem Stand wäre er im kommenden Jahr also ablösefrei zu haben.

Die Königsblauen würden das Eigengewächs gerne langfristig binden, ein unterschriftsreifer Vertrag soll dem Youngster schon länger vorliegen. Die Spielerseite hat die bisherigen Angebote aber allesamt abgelehnt, eine Verlängerung scheint derzeit nicht in Sicht. Gelingt keine Einigung, käme für die finanziell klammen Schalker sicher auch ein Verkauf in diesem Sommer oder im Winter infrage. Ansonsten droht 2027 ein Becker-Abgang zum Nulltarif.