BVB: Prates absolviert Medizincheck

Borussia Dortmund wird zeitnah den zweiten Neuzugang für die Saison 2026/27 eintüten. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ absolviert Kauã Prates gegenwärtig den Medizincheck. Der Linksverteidiger befindet sich seit dem gestrigen Montag in Dortmund, durfte sich jedoch zunächst von den Strapazen des langen Fluges erholen. Verläuft alles planmäßig, wird der 17-Jährige direkt im Anschluss einen langfristigen Vertrag bei den Schwarz-Gelben unterzeichnen.

Am Nachmittag wird der Brasilianer laut Bericht zum ersten Mal auf Trainer Niko Kovac und die Mannschaft treffen und am Abend (21 Uhr) live im Stadion das Playoff-Hinspiel des BVB in der Champions League gegen Atalanta Bergamo verfolgen. Für die Dienste des Youngsters überweist der BVB dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro Ablöse inklusive Boni an Cruzeiro. Neben Prates wird auch das ecuadorianische Talent Justin Lerma (17) mit Erreichen der Volljährigkeit ab Sommer für den BVB auflaufen.