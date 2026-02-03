Fener bestätigt: Kanté-Deal geplatzt

Der geplante Transfer von N’Golo Kanté von Al-Ittihad zu Fenerbahce ist geplatzt. Das bestätigt der türkische Spitzenklub in einem Statement. Der französische Weltmeister sollte im Tausch mit Youssef En-Nesyri (28) an den Bosporus gelotst werden. Jedoch sind nicht alle nötigen Papier fristgerecht im Transfersystem hochgeladen worden. Den Fehler schiebt Fener dem Saudi-Klub zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Süper Lig-Klub beantragte eine Fristverlängerung und nahm Gespräche mit den zuständigen Gremien der FIFA auf, doch wurde der Transfer „im weiteren Verlauf des Prozesses vom gegnerischen Verein ohne Angabe von Gründen nicht abgeschlossen. Infolge dieser Entwicklungen konnte der betreffende Transferprozess leider nicht abgeschlossen werden“.