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Bundesliga

VfB-Kehrtwende bei Stergiou?

von Julian Jasch - Quelle: kicker
@Maxppp

Leonidas Stergiou (24) darf sich womöglich nochmal beim VfB Stuttgart beweisen. Der ‚kicker‘ spekuliert, dass der eigentliche Verkaufskandidat nach der Verletzung von Lorenz Assignon (25) doch wieder als Alternative infrage kommt. Unklar bleibt allerdings, wie lange der Franzose, der gerade erst an der Schulter operiert wurde, ausfallen wird.

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Stergiou verbrachte die Rückrunde leihweise beim 1. FC Heidenheim, konnte dort aber kaum überzeugen. In der Folge dachten die Schwaben darüber nach, den Rechtsverteidiger, der vertraglich noch bis 2028 gebunden ist, dauerhaft abzugeben. Nun könnte sich dem Schweizer die letzte Chance auf eine VfB-Zukunft eröffnen.

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