Bayern hat Angst | Franzosen rächen Deutschland

Kanada vs. Marokko (0:3)

Mit Kanada ist der erste der drei Gastgebern aus dem Turnier ausgeschieden. Gegen Marokko hielten die Nordamerikaner gut mit, mussten sich letztendlich jedoch mit 0:3 geschlagen geben. Marokko zeigte sich vor dem Tor eiskalt und tütete so nach 2022 die zweite Viertelfinal-Qualifikation in Folge ein. Der Wermutstropfen: Mit Ismael Saibari verletzte sich der bisherige Top-Torjäger der Afrikaner. Auch beim FC Bayern dürfte die Verletzung Sorgenfalten auslösen.

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‚The Star‘ (Kanada): „Kanadas märchenhafter WM-Lauf fand am Samstag sein Ende, als Azzedine Ounahi zwei Tore erzielte und Marokko zu einem 3:0-Sieg führte – damit ist Marokko die erste afrikanische Nation, die mehr als einmal das Viertelfinale erreicht hat.“

‚Al Mountakhab‘ (Marokko): „Die marokkanische Nationalmannschaft sicherte sich ihren Platz im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 durch einen 3:0-Sieg gegen die kanadische Nationalmannschaft in einem starken und spannenden Spiel, in dem die Atlaslöwen zu gewinnen wussten.“

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Paraguay vs. Frankreich (0:1)

Am Donnerstag (22 Uhr) trifft Marokko auf Frankreich. Les Bleus setzten sich gegen Paraguay mit 1:0 durch. Der Deutschland-Bezwinger rührte mächtig Beton an und machte es dem Favoriten durch eine sehr unangenehme sowie unsportliche Spielweise schwer. Kylian Mbappé erlöste die Franzosen per Elfmeter mit seinem siebten Treffer des Turniers.

‚HOY‘ (Paraguay): „Die paraguayische Nationalmannschaft lieferte gegen Frankreich, eine der aktuell besten Mannschaften der Welt, ein durchaus ansehnliches Spiel ab, musste aber aufgrund eines Abwehrfehlers einen hohen Preis zahlen und schied aus der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika aus.“

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‚L’Équipe‘ (Frankreich): „In einem Spiel, das durch die Hitze von Philadelphia und die extreme Härte des paraguayischen Abwehrblocks erschwert wurde, sicherte sich Frankreich am Samstag im Achtelfinale der Weltmeisterschaft dank eines von Kylian Mbappé in der 70. Minute verwandelten Elfmeters dennoch die Qualifikation.“