BVB: Haaland kündigt Comeback an

Erling Haaland will bald zurück auf dem Fußballplatz sein. Auf Instagram versah der Superstar von Borussia Dortmund ein Bild von sich im Lauftraining mit den Worten: „Kannst du es hören? So hört es sich an, wenn ich bald zurück bin.“

Haaland war beim jüngsten Bundesliga-Spiel in Hoffenheim (3:2) mit muskulären Problemen ausgewechselt worden. Anschließend war tagelang unklar, wie lang der 21-jährige Mittelstürmer ausfallen würde. Nun riecht es stark nach einem schnellen Comeback. Das morgige Spiel gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) kommt aber wohl zu früh für Haaland.