Ablösefrei: Guerreiro oder Carvajal als Lückenbüßer?

Beim AC Mailand wird über die Verpflichtung eines ablösefreien Profis nachgedacht. Laut ‚Calciomercato.com‘ denken die Verantwortlichen bei den Rossoneri darüber nach, auf die langfristigen Ausfälle von Alexis Saelemaekers (27) und Pervis Estupiñán (28) zu reagieren. Beide Flügelspieler sind verletzungsbedingt für einen unabsehbaren Zeitraum nicht verfügbar. Als Kandidaten stehen offenbar Raphaël Guerreiro (32) und Dani Carvajal (34) ganz oben auf der Liste.

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Guerreiro wurde Milan bereits im Sommer angeboten. Aufgrund seiner hohen Gehaltsvorstellungen und Bedenken hinsichtlich seiner Fitness lehnten die Italiener aber ab, heißt es. Jetzt könnte die Aktie Guerreiro wieder heiß gehandelt werden im San Siro. Neben den beiden genannten Profis gehören auch Fodé Ballo-Touré (29), Pol Lirola (29) und Ricardo Pereira (33) zum Kreis derer, die als Neuzugang infrage kommen.