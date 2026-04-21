Bayern-Leihgabe Fernández offen für Nürnberg-Verbleib

Auch in der kommenden Saison könnte Javier Fernández (19) für den 1. FC Nürnberg auflaufen. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht das vom FC Bayern ausgeliehene Mittelfeldtalent einem Verbleib beim Zweitligisten positiv gegenüber. Voraussetzung sei aber die Aussicht auf einen Stammplatz. Für den Spanier, der bei seinem Startelfdebüt am Samstag gegen Arminia Bielefeld (1:1) überzeugen konnte, besitzt Nürnberg Berichten zufolge eine Kaufklausel, die Bayern mit einer Rückkaufoption kontern könnte.

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Laut der ‚Bild‘ „spricht derzeit vieles für eine Verlängerung des Leihgeschäfts“. In Kürze sollen die Gespräche zwischen den Klubs beginnen. „Wir wissen bei Javier jetzt, dass er das, was er im Training zeigt, auch im Spiel umsetzen kann. Das ist für mich ein gutes Gefühl und jetzt gehen die Gespräche erst los“, zitiert das Boulevardblatt FCN-Coach Miroslav Klose, der andeutet: „Sicherlich war es bei ihm eine Vorschau, was nächstes Jahr passiert.“