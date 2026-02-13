Deal stand: Schalke war sich neuem Stürmer einig

Neben der Verpflichtung von Starstürmer Edin Dzeko (39) sah der Plan des FC Schalke 04 eigentlich vor, im Wintertransferfenster einen weiteren Angreifer an Bord zu holen. Mit einem der gehandelten Kandidaten war der Zweitligist offenbar besonders weit.

Wie aus der ‚Bild‘-Sendung ‚True or Not True‘ hervorgeht, waren sich die Königsblauen mit Capita (24) vom polnischen Erstligisten Erstligisten Radomiak Radom einig. Auch die Ablösesumme sei schon verhandelt gewesen, demnach hätte S04 zwei Millionen Euro für den Angolaner hingeblättert.

Der Grund, warum der Transfer letztlich nicht zustande kam: Der geplatzte Wechsel von Schalkes Stürmer Moussa Sylla (26), dessen Sieben-Millionen-Abflug zum MLS-Klub New York City FC eigentlich schon ausgehandelt war.

Übrigens: Auf der Zugangsseite gab es bei S04 kurz vor Toresschluss gleich mehrere gescheiterte Deals. Auch Armindo Sieb (22/Mainz 05), Jérémy Livolant (28/Casa Pia) sowie Seedy Jatta (22/Sturm Graz) waren in Gelsenkirchen konkretes Thema.