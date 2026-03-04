Zweifel wachsen: Macht Neuer im Sommer Schluss?

Die Frage nach der Zukunft von Manuel Neuer ist weiterhin offen. Der 39-jährige Torhüter feiert in diesem Monat seinen 40. Geburtstag. Bis dahin – so wurde es zwischen der Torwartikone und den Verantwortlichen des FC Bayern vereinbart – will der Routinier auf seinen Körper hören und sich Gedanken machen, ob er seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert oder nicht.

Dass dieser Zeitpunkt in die kommende Länderspielpause fällt, ist praktisch, hat aber keine Auswirkungen auf Neuers Entscheidung. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wachsen an der Säbener Straße derweil die Zweifel daran, dass der gebürtige Gelsenkirchener seine Karriere tatsächlich fortsetzt.

Weder einen finalen Beschluss noch eine Tendenz hat Neuer den Bayern-Bossen bisher mitgeteilt. Die Chancen stünden lediglich 50:50, heißt es im Sportmagazin. Was auf den ersten Blick wie eine verzwickte Situation aussieht, löst sich schnell in Wohlgefallen auf. Keine der beiden Parteien spürt Druck.

Urbig entspannt die Situation

Neuer hat seine Zukunft selbst in der Hand. Will er noch ein Jahr spielen, erhält er einen neuen Vertrag. Entscheidet er sich dafür, die Handschuhe an den Nagel zu hängen, sind die Funktionäre des deutschen Rekordmeisters ebenfalls tiefenentspannt. Das Vertrauen in Jonas Urbig (22) ist riesig, alle im Verein sind davon überzeugt, dass er auf Dauer die neue Nummer eins im Tor der Bayern werden kann.

Lediglich die Frage nach der restlichen Zusammensetzung des Torhüterteams müsste noch geklärt werden. Hört Neuer auf, wird sich die Struktur verändern. Bei Alexander Nübel (29) stehen die Zeichen auf endgültige Trennung. Mit Daniel Peretz (25) als Nummer zwei könnten die Bayern leben, der Israeli will allerdings spielen und strebt nach einer Rolle als Stammkeeper. Bei Sven Ulreich (37) ist noch nicht geklärt, wie es weitergeht. Der Vertrag des Routiniers läuft aus.