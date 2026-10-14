Richarlison zum Spottpreis zu haben

Richarlison (29) könnte Tottenham Hotspur im Winter zu einem echten Spottpreis verlassen. Laut ‚ESPN‘ wurde der Brasilianer mit einem Preisschild von zehn Millionen Euro versehen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, daher ist das Winter-Transferfenster die letzte Chance für die Spurs, noch eine Ablöse für den Stürmer zu erhalten. Vor allem Galatasaray und Trabzonspor sind hinter Richarlison her.

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Der Offensivspieler war 2022 für 58 Millionen Euro vom FC Everton zu Tottenham gewechselt. Für die Spurs absolvierte er bisher 134 Spiele und erzielte dabei 32 Treffer. In der vergangenen Saison war er mit elf Treffern und fünf Vorlagen einer der wenigen Lichtblicke in einer schwachen Saison. In der laufenden Spielzeit stand der 54-fache Nationalspieler erst einmal im Premier League-Kader der Spurs.